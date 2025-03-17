Boluspor, karot örnekleri alınan stadında maça çıkacağı günleri bekliyor

Fiziki altyapısının yetersizliği nedeniyle kapatılan Bolu Atatürk Stadı'nda 5 haftadır maçlara çıkamayan Trendyol 1. Lig ekibi Geosis Boluspor, evinde oynayacağı karşılaşmaları sabırsızlıkla bekliyor.

Kulüp başkanı Savaş Abak, AA muhabirine, stattan karot numunelerinin alındığını, stadın zemin etütlerine bakıldığını ancak sonuçlarının henüz gelmediğini belirtti.

Takımın 5 haftadır il dışında maç yaptığını belirten Abak, "Herkes konuşuyor, birileri yorum yapıyor. Biz göçebe gibi gidip geliyoruz." dedi.

Her maçın minimum 1 milyon liraya mal olduğunu anlatan Abak, "Bir de takım yoruldu. Her hafta deplasmandayız. Bazen hafta içi maçlarımız oluyor. Deplasmana gidip de stat bulmak çok kolay olmuyor. Şehrin valisini, belediye başkanını arıyorsun. Kulüp başkanlarıyla aramız iyi, onlara ricacı oluyoruz. Bu iş çok kolay olmuyor." diye konuştu.

Abak, takımın bu kadar yoğun tempoya rağmen iyi noktada olduğunu aktararak, "Tribünlerde maraton ve protokolün olduğu kısım sıkıntılı. Kale arkası depremden sonra güçlendirildi. Orada bir problem olmayacağını düşünüyorum. Raporlar yüzde 80-90 sıkıntılı çıkacak. O zaman hızlı şekilde çalışmalara başlanacak." ifadelerini kullandı.

Statla ilgili net bir bilginin bulunmadığını dile getiren Abak, şunları kaydetti:

"Herkes kafasına göre çıkıyor yorum yapıyor. Bolu'daki vatandaşın aklını karıştırıyor. Yok öyle bir şey. Biz 5 haftadır deplasmandayız. Niye bizi bir kişi aramıyor? 'Ey Boluspor, siz ne yapıyorsunuz, bir şeye ihtiyacınız var mı, tasanız var mı?' demiyor. Nasıl olsa Savaş Abak ve yönetimi var. Nasıl olsa hallediyorlar."