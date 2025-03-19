Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.
Kara yolunun Dağkent, Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde aralıklarla kar etkili oluyor.
Yer yer beyaz örtüyle kaplanan bölgede kara yolları karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.
Ulaşımda aksama yaşanmazken trafik ekipleri, Bolu Dağı güzergahını kullanacak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.
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