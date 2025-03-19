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        Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 00:38 Güncelleme: 19.03.2025 - 00:38
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        Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.

        Kara yolunun Dağkent, Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde aralıklarla kar etkili oluyor.

        Yer yer beyaz örtüyle kaplanan bölgede kara yolları karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

        Ulaşımda aksama yaşanmazken trafik ekipleri, Bolu Dağı güzergahını kullanacak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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