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        Bolu'da AFAD gönüllüsü gençler, Çanakkale türküleri seslendirdi

        Bolu'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla AFAD gönüllüsü gençler Çanakkale türküleri söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 08:52 Güncelleme: 19.03.2025 - 10:00
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        Bolu'da AFAD gönüllüsü gençler, Çanakkale türküleri seslendirdi
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        Bolu'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla AFAD gönüllüsü gençler Çanakkale türküleri söyledi.

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliğiyle 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında dinleti gerçekleştirildi.

        AFAD İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, başta "Çanakkale" ve "Yemen" olmak üzere dönemin türkülerini ve marşlarını seslendirdi.

        Etkinlikte, sanatın tarih bilincini güçlendirmedeki önemine ve afetlere karşı toplumun bilinçlendirilmesine vurgu yapıldı. AFAD gönüllülüğünün önemi de katılımcılara aktarıldı.

        Etkinliği, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Can Doğan ve AFAD İl Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Ömer Kıvrak da takip etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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