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        Bolu'da emekli imamlar, huzurevi sakinlerini ziyaret etti

        Bolu Emekli İmamlar Derneği üyeleri, huzurevi sakinlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 15:03 Güncelleme: 29.03.2025 - 15:03
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        Bolu'da emekli imamlar, huzurevi sakinlerini ziyaret etti
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        Bolu Emekli İmamlar Derneği üyeleri, huzurevi sakinlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

        Dernek başkanı Ahmet Duman ve beraberindekiler, Sümer Mahallesi'nde bulunan İzzet Baysal Vakıf Huzurevini ziyaret etti.

        Emekli imamlar, bayramlarını kutladıkları huzurevi sakinleriyle sohbet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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