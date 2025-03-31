Bolu'da dolu etkili oldu
Bolu'nun Göynük ilçesinde dolu yağdı.
Bolu'nun Göynük ilçesinde dolu yağdı.
İlçeye bağlı Kozcağız köyünde akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu.
Gök gürültüsüyle başlayan sağanak, kısa süreliğine yerini doluya bıraktı.
Dolu yer yer beyaz örtü oluşturdu.
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