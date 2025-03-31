Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da dolu etkili oldu

        Bolu'nun Göynük ilçesinde dolu yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 20:14 Güncelleme: 31.03.2025 - 20:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da dolu etkili oldu
        ABONE OL

        Bolu'nun Göynük ilçesinde dolu yağdı.

        İlçeye bağlı Kozcağız köyünde akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu.

        Gök gürültüsüyle başlayan sağanak, kısa süreliğine yerini doluya bıraktı.

        Dolu yer yer beyaz örtü oluşturdu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Oğlu ile aynı kaderi yaşadı
        Oğlu ile aynı kaderi yaşadı
        İran'dan Trump'a yanıt
        İran'dan Trump'a yanıt
        Otomobildeki oksijen tüpü patlamasında acılı baba konuştu!
        Otomobildeki oksijen tüpü patlamasında acılı baba konuştu!
        Tanımadan kurşun yağdırdı! "Vefa borcumu ödedim" dedi!
        Tanımadan kurşun yağdırdı! "Vefa borcumu ödedim" dedi!
        İki kardeşe silahlı saldırı!
        İki kardeşe silahlı saldırı!
        İbrahim Hatipoğlu'ndan hakem sözleri!
        İbrahim Hatipoğlu'ndan hakem sözleri!
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Derbide gözler golcülerde!
        Derbide gözler golcülerde!
        Bayramda acil servisler alarm veriyor! En çok kalp çarpıntısı ve tansiyon atakları...
        Bayramda acil servisler alarm veriyor! En çok kalp çarpıntısı ve tansiyon atakları...
        İnternetin ağırlığı kaç kilo?
        İnternetin ağırlığı kaç kilo?
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Anjiyo yapılan Polat taburcu edildi
        Anjiyo yapılan Polat taburcu edildi
        Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
        Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Dünyanın en ilginç fobileri!
        Dünyanın en ilginç fobileri!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Bolu'da Kütüphaneler Haftası dolayısıyla farkındalık videosu hazırlandı
        Bolu'da Kütüphaneler Haftası dolayısıyla farkındalık videosu hazırlandı
        Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram tatili yoğunluğu
        Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram tatili yoğunluğu
        Jandarma, derede cinayet silahını arıyor
        Jandarma, derede cinayet silahını arıyor
        Bolu Valisi Aydın, sürücü ve vatandaşların bayramını kutladı
        Bolu Valisi Aydın, sürücü ve vatandaşların bayramını kutladı
        Bolu'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
        Milli cimnastikçiler, dünya şampiyonasına giden yolda güç depoluyor
        Milli cimnastikçiler, dünya şampiyonasına giden yolda güç depoluyor