Bolu'da yabancı uyruklu şahıslara yönelik uygulama yapıldı
Bolu'da yabancı uyruklu şahıslara yönelik uygulama yapıldı.
Bolu'da yabancı uyruklu şahıslara yönelik uygulama yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince kentte uygulama gerçekleştirildi.
İzzet Baysal Caddesi'nde yapılan uygulamada, yabancı uyruklu şahsıların kimlik ve pasaportları Mobil Göç Aracı'nda kontrol edildi.
Yaklaşık 100 kişiyi denetleyen ekipler, vize, ikamet izinleri ve uluslararası kimlik belgelerini inceledi.
Evraklarında eksiklik olduğu belirlenen kişiler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne yönlendirildi.
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