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        Bolu'da korkuluklara çarpan yolcu otobüsünde hasar oluştu

        Bolu'da yol korkuluklarına çarpan yolcu otobüsünde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 12:01 Güncelleme: 05.04.2025 - 12:01
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        Bolu'da korkuluklara çarpan yolcu otobüsünde hasar oluştu
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        Bolu'da yol korkuluklarına çarpan yolcu otobüsünde hasar oluştu.

        İzmir'den Bartın'a giden I.K. idaresindeki 19 KK 464 plakalı yolcu otobüsü, yakıt almak için Bolu kent merkezine girdi.

        Yakıt aldıktan sonra yoluna devam eden otobüs, Cicitaksi Altgeçidi'ni geçtiği esnada yol kenarındaki korkuluklara çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yol ve korkuluklar arasında sıkışan otobüs, itfaiye ekiplerinin korkulukları kaldırmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Yolcu otobüsünde hasar oluştur.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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