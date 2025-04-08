Bolu'da bir kişi, evinin balkonunda çıkan yangına müdahale ederken yaralandı
Bolu'da evinin balkonunda çıkan yangını söndürmeye çalışan kişi yaralandı.
Bolu'da evinin balkonunda çıkan yangını söndürmeye çalışan kişi yaralandı.
Kültür Mahallesi Barbaros Sokak'taki bir apartmanın 3. katında yaşayan M.U'ya ait dairenin balkonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yangını kendi imkanlarıyla söndüren ve alevlere müdahale ettiği sırada elinden yaralanan M.U, ambulansta tedavi edildi.
İtfaiye ekipleri, yangın alanında soğutma çalışması yaptı.
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