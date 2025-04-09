Başına çeki demiri isabet eden BOLOFF Başkanı Turan yaralandı
Bolu Doğa Sporları ve Off Road Spor Kulübü (BOLOFF) Başkanı Burhan Turan, off-road yaparken meydana gelen kaza sonucu yaralandı.
Bolu Doğa Sporları ve Off Road Spor Kulübü (BOLOFF) Başkanı Burhan Turan, off-road yaparken meydana gelen kaza sonucu yaralandı.
Atyaylası'nda gece saatlerinde arkadaşlarıyla off-road yapan Turan, çamura saplanan arkadaşının aracını kurtarmak için durdu.
Turan, arkadaşının aracına taktığı çeki demirinin koparak başına isabet etmesi sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Turan'ı Abant İzzet Baysal (AİBÜ) İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Turan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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