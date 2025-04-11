Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde zincirleme kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı.
Kar yağışının etkili olduğu otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli kesiminde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.
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