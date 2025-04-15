Bolu'da asayiş

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede 10-11 Nisan'da yapılan çalışma kapsamında ev ve iş yerlerindeki aramalarda 3 tabanca, 5 av tüfeği, 5 kurusıkı fişeği, 1 adet 9 milimetre fişek, 68 av tüfeği fişeği, 1 kama bıçak ve 1 kaçak cep telefonu ele geçirdi.

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