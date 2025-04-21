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        Bolu'da sudan zehirlenmeye ilişkin 5 sanığın yargılanması sürdü

        Bolu'nun Yuva köyünde 2 yıl önce 1 kişinin öldüğü, aralarında çocukların da bulunduğu 147 kişinin etkilendiği içme suyundan kaynaklı zehirlenmelere ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 17:44 Güncelleme: 21.04.2025 - 17:44
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        Bolu'da sudan zehirlenmeye ilişkin 5 sanığın yargılanması sürdü
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        Bolu’nun Yuva köyünde 2 yıl önce 1 kişinin öldüğü, aralarında çocukların da bulunduğu 147 kişinin etkilendiği içme suyundan kaynaklı zehirlenmelere ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, olayda hayatını kaybeden Eyüp Ertem'in ve sanıkların avukatları hazır bulundu, tutuksuz sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

        Mahkeme heyeti, eksik evrak ve raporların tamamlanmasının beklenmesini kararlaştırarak, duruşmayı temmuz ayına erteledi.

        - Olay

        Yuva köyünde Temmuz 2022'de Kurban Bayramı'nın ardından içme suyundan kaynaklı kusma ve bulantı şikayetiyle aralarında çocukların da bulunduğu 148 kişi hastanelere başvurmuş, Eyüp Ertem yaşamını yitirmiş, 147 kişi taburcu edilmişti.

        Ankara'da çeşitli hastanelere nakledilen bazı hastalara, kanlı ishalle ortaya çıkan, anemi ve akut böbrek yetmezliğiyle seyreden Hemolitik Üremik Sendrom tanısı konulmuştu.

        Eyüp Ertem'in şebeke suyunda tespit edilen "koli basili" bakterisinden kaynaklanan enfeksiyona bağlı yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

        Bolu Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan 14 sayfalık iddianamede, tutuksuz sanıklar İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü M.A.A, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ü.B. ve köy muhtarı M.E. hakkında, "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar, İl Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşireler B.K. ve F.İ. hakkında ise "görevi kötüye kullanma" suçundan 3 aydan 1'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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