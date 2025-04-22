Bolu'ya getirilen "Narkotik Tır" ile uyuşturucuya karşı bilinç aşılanıyor

Kent Meydanı'nda iki gün boyunda açık kalacak tırda vatandaşlara, uyuşturucu maddenin zararları, kullanıcıların öncesi ve sonrası, psikolojik yönden tahlilleri yapılıyor, "en iyi narkotik polisi anne" bilincinin aşılanması sağlanıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, halkın uyuşturucu madde konusunda bilinçlendirilmesi için Konya Emniyet Müdürlüğü'nden "Narko Tır" getirildi.

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