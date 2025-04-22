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        Bolu'ya getirilen "Narkotik Tır" ile uyuşturucuya karşı bilinç aşılanıyor

        Bolu'da uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla ziyarete açılan "Narko Tır"da vatandaşlar bilgilendiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 16:51 Güncelleme: 22.04.2025 - 17:12
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        Bolu'ya getirilen "Narkotik Tır" ile uyuşturucuya karşı bilinç aşılanıyor
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        Bolu'da uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla ziyarete açılan "Narko Tır"da vatandaşlar bilgilendiriliyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, halkın uyuşturucu madde konusunda bilinçlendirilmesi için Konya Emniyet Müdürlüğü'nden "Narko Tır" getirildi.

        Kent Meydanı'nda iki gün boyunda açık kalacak tırda vatandaşlara, uyuşturucu maddenin zararları, kullanıcıların öncesi ve sonrası, psikolojik yönden tahlilleri yapılıyor, "en iyi narkotik polisi anne" bilincinin aşılanması sağlanıyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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