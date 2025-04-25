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        Mudurnu'da hacı adaylarına bilgilendirme semineri verildi

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hacı adaylarına yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 11:38 Güncelleme: 25.04.2025 - 12:01
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        Mudurnu'da hacı adaylarına bilgilendirme semineri verildi
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hacı adaylarına yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

        Mudurnu Müftülüğünce Ağaçlarbaşı Camisi'nde gerçekleştirilen programa, çok sayıda hacı adayı katıldı.

        Seminerde, hac ibadetine dair temel bilgiler aktarıldı. Hac sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar, ibadetin manevi boyutu, sağlık önlemleri ve kutsal mekanlarla ilgili detaylı bilgilendirme yapıldı.

        Program, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından yapılan duayla sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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