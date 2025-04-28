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        Bolu'da bacada çıkan yangın büyümeden söndürüldü

        Bolu'da üç katlı evin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 15:27 Güncelleme: 28.04.2025 - 15:27
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        Bolu'da bacada çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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        Bolu'da üç katlı evin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Çaydörtyuva köyünde M.Y'ye ait üç katlı evin bacasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Ev sahibinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye erleri, alevleri büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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