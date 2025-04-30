Bolu'da yaralı bulunan leylek tedaviye alındı
Bolu'nun Göynük ilçesinde yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı.
Bolu'nun Göynük ilçesinde yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı.
Kozcağız köyünde vatandaşlar, yaralı leylek gördü.
İhbar üzerine bölgeye gelen Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yaralı leyleği aldı.
Leylek, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.
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