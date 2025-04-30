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        Bolu'da yaralı bulunan leylek tedaviye alındı

        Bolu'nun Göynük ilçesinde yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 16:57 Güncelleme: 30.04.2025 - 17:06
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        Bolu'da yaralı bulunan leylek tedaviye alındı
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        Bolu'nun Göynük ilçesinde yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı.

        Kozcağız köyünde vatandaşlar, yaralı leylek gördü.

        İhbar üzerine bölgeye gelen Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yaralı leyleği aldı.

        Leylek, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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