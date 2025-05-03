Bolu'da otobüs durağında bekleyenler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
Bolu'da, otobüs durağında bekleyen 2 grup arasında çıkan kavgada, 2 kişi aldıkları darbeler nedeniyle yaralandı.
Bolu'da, otobüs durağında bekleyen 2 grup arasında çıkan kavgada, 2 kişi aldıkları darbeler nedeniyle yaralandı.
Aktaş Mahallesi Taşhancılar Caddesi üzerinde otobüs durağında bekleyen 2 grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Bölgeden geçen polis ekipleri kavgaya müdahale etti, destek ekip istedi.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Aldıkları darbeler nedeniyle yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Dr. Enes Gültekin Acil Servisine kaldırıldı.
Polis, tedavileri tamamlanan 2 kişiyle beraber 7 kişiyi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.