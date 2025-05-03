Seben Gölü'nden 500 metre hayalet ağ çıkarıldı
Seben Gölü'nden "hayalet ağ" olarak adlandırılan atık balık ağları çıkarıldı.
Seben Gölü'nden "hayalet ağ" olarak adlandırılan atık balık ağları çıkarıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Seben Gölü'nde denetim gerçekleştirildi.
Kontrollerde tespit edilen 500 metre uzunluğunda hayalet ağ sudan çıkarıldı.
Teknik personel tarafından yürütülen çalışmalarda, ağlara takılmış halde bulunan 53 balık, yeniden göle bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.