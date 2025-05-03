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        Seben Gölü'nden 500 metre hayalet ağ çıkarıldı

        Seben Gölü'nden "hayalet ağ" olarak adlandırılan atık balık ağları çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 11:40 Güncelleme: 03.05.2025 - 11:40
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        Seben Gölü'nden 500 metre hayalet ağ çıkarıldı
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        Seben Gölü'nden "hayalet ağ" olarak adlandırılan atık balık ağları çıkarıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Seben Gölü'nde denetim gerçekleştirildi.

        Kontrollerde tespit edilen 500 metre uzunluğunda hayalet ağ sudan çıkarıldı.

        Teknik personel tarafından yürütülen çalışmalarda, ağlara takılmış halde bulunan 53 balık, yeniden göle bırakıldı.

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