Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 16:06 Güncelleme: 03.05.2025 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        Kara yolunun Abant kavşağında R.T. idaresindeki 34 VS 3967 plakalı hafif ticari araç ile F.Y. yönetimindeki 42 FY 700 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazanın ardından bölgeye, sağlık, polis, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 9 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        KKTC'de Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı! Erdoğan: Türkiye ve KKTC kader ortağı
        KKTC'de Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı! Erdoğan: Türkiye ve KKTC kader ortağı
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        En iyi görüşme...
        En iyi görüşme...
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Osimhen'e 'Bize gel' diyebilirdim!"
        "Osimhen'e 'Bize gel' diyebilirdim!"
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        Hakkari'de derede can pazarı
        Hakkari'de derede can pazarı
        "Papa" Trump
        "Papa" Trump
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Seben Gölü'nden 500 metre hayalet ağ çıkarıldı
        Seben Gölü'nden 500 metre hayalet ağ çıkarıldı
        Bolu'da otobüs durağında bekleyenler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaraland...
        Bolu'da otobüs durağında bekleyenler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaraland...
        Bolu'da 2 grup arasında kavga; 3 yaralı, 5 gözaltı
        Bolu'da 2 grup arasında kavga; 3 yaralı, 5 gözaltı
        Bolu Belediyesi, mücavir alan dışındaki işletmelere verilecek yangın raporu...
        Bolu Belediyesi, mücavir alan dışındaki işletmelere verilecek yangın raporu...
        'Peri masalı' yaşam tarzı sunacağı vaadiyle lansmanı yapılıp atıl kalan vil...
        'Peri masalı' yaşam tarzı sunacağı vaadiyle lansmanı yapılıp atıl kalan vil...
        Bolu'da üniversite öğrencisi "akıllı emniyet kemeri" projesi geliştirdi
        Bolu'da üniversite öğrencisi "akıllı emniyet kemeri" projesi geliştirdi