Bolu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Kara yolunun Abant kavşağında R.T. idaresindeki 34 VS 3967 plakalı hafif ticari araç ile F.Y. yönetimindeki 42 FY 700 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazanın ardından bölgeye, sağlık, polis, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 9 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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