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        Bolu'da "Mesleki ve Teknik Eğitim Tanıtım Toplantısı" düzenlendi

        Bolu'da "Mesleki ve Teknik Eğitim Tanıtım Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 11:49 Güncelleme: 05.05.2025 - 11:55
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        Bolu'da "Mesleki ve Teknik Eğitim Tanıtım Toplantısı" düzenlendi
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        Bolu'da "Mesleki ve Teknik Eğitim Tanıtım Toplantısı" gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte sektör temsilcileri, kendi alanlarına dair sunumlar gerçekleştirdi, mesleki eğitimin iş dünyasındaki yeri, ihtiyaçlar ve fırsatlar hakkında bilgilendirmede bulundu. Katılımcılara, meslek alanlarının günümüzdeki önemi ve gelecekteki projeksiyonu üzerine veriler sunuldu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, açılış konuşmasında, mesleki eğitimin "memleket meselesi" olduğunu vurgulayarak, "Öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve kabiliyetlerine göre doğru meslek alanlarına yönlendirilmeleri hem bireysel başarılarını artıracak hem de ülkemizin istihdam gücünü destekleyecektir." dedi.

        Program, velilerden gelen soruların yanıtlandığı interaktif oturumla devam etti. Toplantı sonunda meslek liseleri tarafından hazırlanan ürünlerin sergilendiği stantlar gezildi. Katılımcılar, öğrenci ve öğretmenlerin geliştirdiği projeleri yerinde inceleme ve bilgi alma fırsatı buldu.

        Toplantıya, Bolu Organize Sanayi Bölge Müdürü Mustafa Gülen, sektör temsilcilerinden Selvinaz Çalışkan, Semiha Yılmaz, Mehmet Erhan Kaba, merkez ilçedeki mesleki ve teknik eğitim kurumlarının müdürleri, öğrenciler ile veliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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