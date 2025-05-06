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        Anadolu Otoyolu'nda otomobil ile oto kurtarıcısının karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde, otomobil ile oto kurtarıcısının karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 11:40 Güncelleme: 06.05.2025 - 11:46
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        Anadolu Otoyolu'nda otomobil ile oto kurtarıcısının karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde, otomobil ile oto kurtarıcısının karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Otoyoldan Ankara istikametine seyreden B.B. idaresindeki 69 AD 662 plakalı otomobil, Bolu Dağı Tüneli yakınlarında önünde seyreden O.G'nin kullandığı 14 ADF 369 plakalı oto kurtarıcıya arkadan çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye Karayolları, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile beraberindeki F.B. ve H.B. Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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