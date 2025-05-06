Bolu'da "Karayolu Trafik Haftası" etkinlikleri düzenlendi

cBolu'da "Karayolu Trafik Haftası Etkinlikleri" töreni düzenlendi.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Kent Meydanı'ndaki törende yaptığı konuşmada, Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre 2024 yılı içinde Türkiye genelinde meydana gelen 500 bini aşkın trafik kazasında 6 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 300 binden fazla vatandaşın da yaralandığını anımsattı.

Bu veriler ışığında trafik güvenliği konusunda herkesin üzerine büyük sorumluluk düştüğünü vurgulayan Aydın, "Trafik sadece bir ulaşım meselesi değil. Aynı zamanda kültür, disiplin ve yaşam hakkı meselesidir. Hız limitlerine uymak, emniyet kemeri takmak, yaya önceliğine saygı göstermek gibi kurallar yalnızca yasal yükümlülükler değil, aynı zamanda insan hayatına verilen değerin bir göstergesidir." dedi.

Konuşmaların ardından yılın trafik görevlilerine, örnek sürücüye ve emekli olan trafik polislerine teşekkür belgeleri ile plaket takdim edildi.

Düzenlenen resim, şiir ve afiş yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de hediyelerinin verilmesinin ardından Bolu İnkılap İlkokulu öğrencileri halk oyunu ve motosiklet temalı gösterileri sahneledi.