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        Bolu'da "Karayolu Trafik Haftası" etkinlikleri düzenlendi

        cBolu'da "Karayolu Trafik Haftası Etkinlikleri" töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 16:23 Güncelleme: 06.05.2025 - 16:26
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        Bolu'da "Karayolu Trafik Haftası" etkinlikleri düzenlendi
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        cBolu'da "Karayolu Trafik Haftası Etkinlikleri" töreni düzenlendi.

        Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Kent Meydanı'ndaki törende yaptığı konuşmada, Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre 2024 yılı içinde Türkiye genelinde meydana gelen 500 bini aşkın trafik kazasında 6 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 300 binden fazla vatandaşın da yaralandığını anımsattı.

        Bu veriler ışığında trafik güvenliği konusunda herkesin üzerine büyük sorumluluk düştüğünü vurgulayan Aydın, "Trafik sadece bir ulaşım meselesi değil. Aynı zamanda kültür, disiplin ve yaşam hakkı meselesidir. Hız limitlerine uymak, emniyet kemeri takmak, yaya önceliğine saygı göstermek gibi kurallar yalnızca yasal yükümlülükler değil, aynı zamanda insan hayatına verilen değerin bir göstergesidir." dedi.

        Konuşmaların ardından yılın trafik görevlilerine, örnek sürücüye ve emekli olan trafik polislerine teşekkür belgeleri ile plaket takdim edildi.

        Düzenlenen resim, şiir ve afiş yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de hediyelerinin verilmesinin ardından Bolu İnkılap İlkokulu öğrencileri halk oyunu ve motosiklet temalı gösterileri sahneledi.

        Halk oyunu gösterisinde tekerlekli sandalyesi ile arkadaşlarına eşlik eden spina bifida hastası Gizem Serra Bektaş beğeni topladı.

        Daha sonra kentte bisiklet kullanan gençlere hediye edilirken, uzun süredir motosiklet kullanan ve bu süre içinde hiçbir trafik kuralını ihlal etmediği belirlenen sürücülere kask verildi.

        Vali Aydın ve beraberindeki protokol üyeleri, etkinliğin sonunda STK ve kamu kuruluşlarının stantlarını gezip bilgi aldı.

        Programa, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Albay Mevlüt Yıldırım ile kamu kurumlarının müdürleri katıldı.

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        Galeri
        Galeri
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