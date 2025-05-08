Bolu'da firari hükümlü ormanda yakalandı
Bolu'da hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı ormanda yakalandı.
Bolu'da hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı ormanda yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
İstihbari çalışmalar sonucunda ekipler, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S'nin ormanlık alanda saklandığını belirledi.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekiplerince yakalanan E.S, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.