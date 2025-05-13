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        Japon deprem uzmanı Moriwaki, Yeniçağa'da öğrencilerle buluştu

        Japon yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Yeniçağa Yaşar Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen seminerde öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 09:59 Güncelleme: 13.05.2025 - 10:31
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        Japon deprem uzmanı Moriwaki, Yeniçağa'da öğrencilerle buluştu
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        Japon yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Yeniçağa Yaşar Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen seminerde öğrencilerle bir araya geldi.

        Okul müdürü İlknur Pınarcı'nın girişimleriyle deprem bilincini artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik, öğrenciler ve eğitim camiasından ilgi gördü.

        Okulun konferans salonunda düzenlenen seminere, ilçedeki farklı okullardan öğrenciler katıldı.

        Seminerde Moriwaki, depreme hazırlık konusunda bireysel ve toplumsal sorumluluklara dikkati çekerek sunum yaptı.

        Ayrıca seminerde öğrenciler, merak ettikleri soruları Moriwaki'ye yöneltme fırsatı buldu.

        Okul müdürü İlknur Pınarcı, yaptığı konuşmada, "Öğrencilerimize dünya çapında bir uzmanın bilgi ve deneyimlerini birebir aktarma imkanı sunmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu tür organizasyonlarla öğrencilerimizin ufkunu genişletmeye devam edeceğiz." dedi.

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