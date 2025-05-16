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        Mengen'de kurumlar arası voleybol turnuvası yapıldı

        Bolu'nun Mengen ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 10:22 Güncelleme: 16.05.2025 - 10:36
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        Mengen'de kurumlar arası voleybol turnuvası yapıldı
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        Bolu'nun Mengen ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi.

        Kaymakamlık, Belediye ile Gençlik Merkezi tarafından organize edilen turnuvaya katılan 8 takım, kıyasıya mücadele etti.

        Mengen Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen karşılaşmalarda, rakiplerini yenen Mengen Orman Spor ile Mengen Atatürk Ortaokulu final maçı yaptı.

        Karşılaşmada rakibini 3-0 yenen Mengen Orman Spor, şampiyon oldu.

        Kupa törenine, Mengen Belediye Başkanı Vural Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Aşık ve sporseverler katıldı.

        Turnuvada birinci olan Mengen Orman Spor, ikinci olan Mengen Atatürk Ortaokulu ve üçüncü olan Foto Varlık takımlarına şampiyonluk kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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