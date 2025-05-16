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        Bolu'da balkonda yakılan piknik tüpü yangına neden oldu

        Bolu'da balkonda yakılan piknik tüpü yangına yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 15:52 Güncelleme: 16.05.2025 - 15:52
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        Bolu'da balkonda yakılan piknik tüpü yangına neden oldu
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        Bolu'da balkonda yakılan piknik tüpü yangına yol açtı.

        Dağkent Mahallesi'nde bulunan 2. Etap TOKİ Konutlarında yaşayan N.D, evinin balkonunda piknik tüpüyle yemek yaparken yakınında bulunan battaniye tutuştu.

        Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan ev sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak itfaiyeden de yardım istedi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ev sakinlerinin söndürdüğü yangın alanında soğutma çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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