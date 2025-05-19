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        Yamaç paraşütü tutkunları, 19 Mayıs'ı Abant semalarında kutladı

        Bolu Abant Gölü Milli Parkı mevkisinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yamaç paraşütü uçuşu yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 14:56 Güncelleme: 19.05.2025 - 14:58
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        Yamaç paraşütü tutkunları, 19 Mayıs'ı Abant semalarında kutladı
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        Bolu Abant Gölü Milli Parkı mevkisinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yamaç paraşütü uçuşu yapıldı.

        Bolu ve çevre illerden gelen yamaç paraşütü pilotları, milli park mevkisindeki Örencik ve Samat köylerinin yaylalarındaki tepelerden gökyüzüne süzüldü. Renkli görüntülere sahne olan uçuşlara katılan 7 paraşütçü, havada Türk bayrağı da açtı.

        Etkinliğe katılan Egemen Aydoğan, AA muhabirine, Abant'ın doğasıyla tatilcilerin ilgi odağı olduğunu belirterek, "Atatürk'ün bize armağan ettiği bayramı semalarda kutlamak için Abant'a geldik. Abant'ın bu eşsiz manzarasında uçuşumuzu gerçekleştireceğiz." dedi.

        Aydoğan, doğaseverlere Abant'a gelme tavsiyesinde bulunarak, herkesin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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