AK Parti Bolu Milletvekili Coşkunyürek'ten 2025 yılı KÖYDES yatırımları açıklaması

AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, 2025 yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında Bolu'ya 135 milyon 805 bin 13 lira kaynak tahsis edildiğini bildirdi.

Coşkunyürek, yaptığı yazılı açıklamada, bu büyük kaynağın Bolu'nun köylerinde altyapı hizmetlerini daha da güçlendireceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, köylere hizmet götürmeye devam ettiklerini kaydetti.

AK Parti olarak 2002'den bu yana Türkiye'nin her karış toprağına hizmet götürme gayreti içinde olduklarını anlatan Coşkunyürek, "Bu anlayışla, 2005 yılında başlatılan KÖYDES Projesi kapsamında bu yıl Bolu'muza 135 milyon lirayı aşkın kaynak kazandırdık. Bu ödeneğin temininde başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ilgili bakanlarımıza şükranlarımızı sunuyor, İl Genel Meclis Başkanımız Ekrem Çetinkaya başta olmak üzere tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Coşkunyürek, KÖYDES ödeneğiyle özellikle içme suyu, yol ve kanalizasyon gibi temel altyapı ihtiyaçlarının karşılanacağını, bu kaynakların etkin şekilde kullanılacağından bahsetti.