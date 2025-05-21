AK Parti Bolu Milletvekili Coşkunyürek'ten 2025 yılı KÖYDES yatırımları açıklaması
AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, 2025 yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında Bolu'ya 135 milyon 805 bin 13 lira kaynak tahsis edildiğini bildirdi.
AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, 2025 yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında Bolu'ya 135 milyon 805 bin 13 lira kaynak tahsis edildiğini bildirdi.
Coşkunyürek, yaptığı yazılı açıklamada, bu büyük kaynağın Bolu'nun köylerinde altyapı hizmetlerini daha da güçlendireceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, köylere hizmet götürmeye devam ettiklerini kaydetti.
AK Parti olarak 2002'den bu yana Türkiye'nin her karış toprağına hizmet götürme gayreti içinde olduklarını anlatan Coşkunyürek, "Bu anlayışla, 2005 yılında başlatılan KÖYDES Projesi kapsamında bu yıl Bolu'muza 135 milyon lirayı aşkın kaynak kazandırdık. Bu ödeneğin temininde başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ilgili bakanlarımıza şükranlarımızı sunuyor, İl Genel Meclis Başkanımız Ekrem Çetinkaya başta olmak üzere tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Coşkunyürek, KÖYDES ödeneğiyle özellikle içme suyu, yol ve kanalizasyon gibi temel altyapı ihtiyaçlarının karşılanacağını, bu kaynakların etkin şekilde kullanılacağından bahsetti.
Bolu'ya tahsis edilen KÖYDES ödeneğinin ilçe bazlı dağılımına ilişkin bilgi veren Coşkunyürek, dağılımın, merkez ilçeye 39 milyon 789 bin 213 lira, Gerede'ye 20 milyon 397 bin 522 lira, Göynük'e 20 milyon 966 bin 471 lira, Mudurnu'ya 18 milyon 180 bin 886 lira, Mengen'e 14 milyon 912 bin 486 lira, Seben'e 7 milyon 195 bin 441 lira, Dörtdivan'a 5 milyon 661 bin 210 lira, Kıbrıscık'a 5 milyon 79 bin 449 lira, Yeniçağa'ya 3 milyon 622 bin 335 lira şeklinde gerçekleştiğini kaydetti.
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