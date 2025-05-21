Bolu'da tırın çarptığı bisikletli genç ağır yaralandı
Bolu'da tırın çarptığı bisikletli genç ağır yaralandı.
Bolu'da tırın çarptığı bisikletli genç ağır yaralandı.
Güney Çevre Yolu üzerinden D-100 kara yolu istikametine seyreden Ç.Y. idaresindeki 14 GD 513 plakalı tır, bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan Irak uyruklu Abdulrahman Ali S'ye (19) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç, bisikletiyle tırın altında kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve entübe edildiği öğrenildi.
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