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        Bolu'da tırın çarptığı bisikletli genç ağır yaralandı

        Bolu'da tırın çarptığı bisikletli genç ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 18:29 Güncelleme: 21.05.2025 - 19:37
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        Bolu'da tırın çarptığı bisikletli genç ağır yaralandı
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        Bolu'da tırın çarptığı bisikletli genç ağır yaralandı.

        Güney Çevre Yolu üzerinden D-100 kara yolu istikametine seyreden Ç.Y. idaresindeki 14 GD 513 plakalı tır, bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan Irak uyruklu Abdulrahman Ali S'ye (19) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç, bisikletiyle tırın altında kaldı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralı gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve entübe edildiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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