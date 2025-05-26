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        Bolu'da güç depolayan "Minderin Sultanları" uluslararası şampiyonalarda madalya kovalayacak

        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Kadın Güreş Milli Takımı sporcuları Evin Demirhan Yavuz, Bediha Gün ve Elvira Süleyman Kamaloğlu, katılacakları uluslararası şampiyonalarda madalya kazanmak için Bolu'da form tutuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 11:21 Güncelleme: 26.05.2025 - 11:35
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        Bolu'da güç depolayan "Minderin Sultanları" uluslararası şampiyonalarda madalya kovalayacak
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        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Kadın Güreş Milli Takımı sporcuları Evin Demirhan Yavuz, Bediha Gün ve Elvira Süleyman Kamaloğlu, katılacakları uluslararası şampiyonalarda madalya kazanmak için Bolu'da form tutuyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde kamp yapan "Minderin Sultanları", 28-30 Mayıs'ta Moğolistan'da düzenlenecek Ranking Turnuvası ile 13-19 Eylül'de Hırvatistan'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'na günde 6 saat antrenman yaparak hazırlanıyor.

        Daha önce katıldıkları ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceleri bulunan milli sporcular, başarılarına yenilerini eklemek istiyor.

        Kariyerinde dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, AA muhabirine, yoğun kamp süreci geçirdiklerini ve iyi hazırlandıklarını söyledi.

        Evin, Kadın Güreş Milli Takımı'nın güçlü olduğunu belirterek, "Avrupa şampiyonalarında her yıl kürsüde yer alıyoruz. Avrupa ikincisi olduk. Olimpik sıkletlerde dört sporcu olarak Moğolistan'daki Ranking Turnuvası'na katılacağız. Dört sporcunun da Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyası var. Ben de oraya şampiyon olmak için gidiyorum. Alacağım puan, dünya sıralamasındaki yerimi bir üst basamağa taşıyacak. Hedefim şampiyonluk ve puan toplamak." diye konuştu.

        Uzun yıllardır milli takımda yer aldığını dile getiren Evin, "Gerçekten küçük kardeşlerim çok yetenekli. Ben de elimden geldiğince onlara tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Minder dışında da onlarla zaman geçiriyoruz. Her zaman destek olmaya gayret ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Evin Demirhan Yavuz, bu yıl 4 turnuvaya katılacaklarını aktararak, bunların Dünya Şampiyonası'na hazırlık niteliği taşıdığını kaydetti.

        - Bediha Gün: "İddialı bir takımız"

        Milli güreşçi Bediha Gün, başarıya odaklandıklarını, Bolu'da verimli bir hazırlık süreci geçirdiklerini söyledi.

        Moğolistan'daki turnuvanın puan getiren bir organizasyon olduğuna işaret eden Bediha, "Bunu maç gibi değil, genel hazırlık süreci olarak görüyoruz. Orada rakiplerimizi görüp tanıma fırsatı bulacağız. Ayrıca 59 kiloya yeni geçtim. Bu turnuvaya da rakipleri tanımak için gidiyorum. Asıl hedefimiz Dünya Şampiyonası." değerlendirmesinde bulundu.

        Takım halinde Avrupa ikincisi olduklarını hatırlatan Bediha Gün, "İddialı bir takımız. Dünya Şampiyonası için de iddialıyız. Şu anda hazırlık sürecindeyiz. Takım olarak iyi durumdayız. Bireysel şampiyonluğun ardından takım olarak da başarı hedefliyoruz. 50 kilodan 76 kiloya kadar madalya almış bir takımız. Olimpiyatlarda iki madalyamız var. Bunu üçe, dörde çıkararak şampiyonluklara ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

        Elvira Süleyman Kamaloğlu ise daha önce de birçok başarıya imza atmış bir takım olduklarını vurgulayarak, "Avrupa şampiyonluklarımız var. İnşallah bu başarıyı dünya şampiyonasına da taşımak istiyoruz. Takım olarak da çok iddialıyız. Neden olmasın? Avrupa'da 7 madalya kazandık. Bu başarımızı dünyaya taşımak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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