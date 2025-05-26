Bolu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Sürücüler ise bazı cadde ve kavşaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çekti.

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