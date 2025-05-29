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        Bolu'dan kısa kısa

        Bolu Orman Bölge Müdürlüğünce "Orman Yangınlarıyla Mücadelede En Donanımlı ve Hızlı Ekip" yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 13:14 Güncelleme: 29.05.2025 - 13:14
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        Bolu Orman Bölge Müdürlüğünce "Orman Yangınlarıyla Mücadelede En Donanımlı ve Hızlı Ekip" yarışması düzenlendi.

        Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Değirmenözü İş Merkezinde yapılan yarışmada, Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı işletmelerde görev yapan 84 personel katıldı.

        Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur başkalığında gerçekleştirilen ve orman yangınlarıyla mücadelede erken müdahale, performans artışı ve yangın ekiplerinin motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlenen yarışmada, orman personeli kıyasıya mücadele etti.

        Yarışma, hortumların serilmesi, çatal atılması, yangına su ve köpükle müdahale ve son olarak hortumların toplanması etaplarından oluştu.

        Eğitim ve tatbikat sonunda ekipler, orman yangınlarına müdahale yeteneklerini geliştirme, ekip ruhuyla mücadele etme, ilk müdahale süresini mümkün olduğunca kısaltma ve zamana karşı yarışarak olası orman yangınlarında performanslarını da değerlendirme fırsatı yakaladı.

        Yarışma sonunda Dörtdivan Orman İşletme Müdürlüğü ekibi birinci olurken, Düzce Orman İşletme Müdürlüğü ekibi ikinci, Seben Orman İşletme Müdürlüğü ekibi ise üçüncü oldu.

        - Yeniçağa'da halk eğitim sergisi açıldı

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde Halk Eğitim Merkezine devam eden 75 kursiyerin yıl içinde yaptığı ürünler sergilendi.

        Yeniçağa Belediye Düğün Salonunda yapılan serginin açılışına, Yeniçağa Kaymakamı Fatih Kurt, Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, daire amirleri, vatandaşlar ve kursiyerler katıldı.

        Açılışta konuşan Kaymakam Kurt, genel ve mesleki kurslar başlığı altında değerlendirilen bu kurslara katılan vatandaşların kendilerini geliştirdiğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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