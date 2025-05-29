Bolu'dan kısa kısa

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünce "Orman Yangınlarıyla Mücadelede En Donanımlı ve Hızlı Ekip" yarışması düzenlendi.

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Değirmenözü İş Merkezinde yapılan yarışmada, Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı işletmelerde görev yapan 84 personel katıldı.

Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur başkalığında gerçekleştirilen ve orman yangınlarıyla mücadelede erken müdahale, performans artışı ve yangın ekiplerinin motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlenen yarışmada, orman personeli kıyasıya mücadele etti.

Yarışma, hortumların serilmesi, çatal atılması, yangına su ve köpükle müdahale ve son olarak hortumların toplanması etaplarından oluştu.

Eğitim ve tatbikat sonunda ekipler, orman yangınlarına müdahale yeteneklerini geliştirme, ekip ruhuyla mücadele etme, ilk müdahale süresini mümkün olduğunca kısaltma ve zamana karşı yarışarak olası orman yangınlarında performanslarını da değerlendirme fırsatı yakaladı.