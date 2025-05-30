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        Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin davanın ilk duruşması 7 Temmuz'da yapılacak

        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 13 kişi hakkında 1998'er yıla, 19 kişi hakkında ise 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması 7 Temmuz'da yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 21:53 Güncelleme: 30.05.2025 - 21:53
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        Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin davanın ilk duruşması 7 Temmuz'da yapılacak
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        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 13 kişi hakkında 1998'er yıla, 19 kişi hakkında ise 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması 7 Temmuz'da yapılacak.

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin hazırlanan 98 sayfalık iddianamenin Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesinin ardından duruşma tarihi belirlendi.

        Haklarında dava açılan 32 sanığın yargılanmasına 7 Temmuz'da başlanacak.

        - İddianameden

        İddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Mürtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar'ın olaydan "olası kastları ile sorumlu oldukları" belirtiliyor.

        İddianamede, bu 13 kişiye 78 kez "olası kastla öldürme" suçu ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası verilmesi talep ediliyor.

        İddianamede, otelin teknik görevlileri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ile Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in de "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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