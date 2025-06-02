Bolu'da ambulans, 2 otomobil ve tırın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde ambulans ile 2 otomobil ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde ambulans ile 2 otomobil ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Yeniçağa Mengen kavşağında, ambulans, 66 AAN 113 plakalı tır ile 06 BV 0286 ve 14 ADG 409 plakalı otomobillerin karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 9 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
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