Bolu'da ambulans, 2 otomobil ve tırın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yeniçağa Mengen kavşağında, ambulans, 66 AAN 113 plakalı tır ile 06 BV 0286 ve 14 ADG 409 plakalı otomobillerin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde ambulans ile 2 otomobil ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

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