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        Bolu'da çaldıkları otomobille Sakarya'da yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Bolu'da çaldıkları otomobille Sakarya'da yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 12:27 Güncelleme: 03.06.2025 - 12:27
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        Bolu'da çaldıkları otomobille Sakarya'da yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
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        Bolu'da çaldıkları otomobille Sakarya'da yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Borazanlar Mahallesi'nde meydana gelen oto hırsızlığının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürl​​​​​​​üğü ekipleri çalışma başlattı.

        Ekiplerin çalışması sonucu olayı gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli, çaldıkları otomobille Sakarya'da yakalanarak Bolu'ya getirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.D. (36) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, N.D. (30) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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