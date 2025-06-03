Bolu'da çaldıkları otomobille Sakarya'da yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
Bolu'da çaldıkları otomobille Sakarya'da yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Bolu'da çaldıkları otomobille Sakarya'da yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Borazanlar Mahallesi'nde meydana gelen oto hırsızlığının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucu olayı gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli, çaldıkları otomobille Sakarya'da yakalanarak Bolu'ya getirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.D. (36) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, N.D. (30) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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