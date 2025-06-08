Mengen'de çıkan örtü yangını söndürüldü
Bolu'nun Mengen ilçesinde çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Bolu'nun Mengen ilçesinde çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Mengen ilçesi ile Gökçesu beldesi arasında yer alan Ağacalar köyü Saray Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Mengen ve Gökçesu Orman İşletme Şefliklerine bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevlere müdahale eden ekipler, yangını ormana sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.
Ekipler, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.
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