Kurban Bayramı tatilinden dönenler nedeniyle Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde yoğunluk sürüyor

Otoyolun Ankara yönünde ise ulaşım normal seyrediyor. D-100 kara yolunun Bolu kesiminde Ankara ve İstanbul yönünde de ulaşım normale döndü.

Sabah saatleri itibarıyla otoyolun özellikle Karadeniz - Gerede bağlantı noktası Köroğlu rampası ve Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde, yoğunluk akıcı trafik şeklinde devam ediyor.

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