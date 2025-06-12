Bolu'da kavga esnasında kalp krizi geçiren çocuk hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen A.Ö.T, kaldırıldığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, İsmetpaşa Caddesi'ndeki Kültür Park'ta S.Ş. (13) ile A.Ö.T. (15) henüz bilinmeyen nedenle kavga etmeye başladı. Kavga sırasında A.Ö.T. bir anda fenalaşarak yere düştü.

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