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        Bolu'da kavga esnasında kalp krizi geçiren çocuk hayatını kaybetti

        Bolu'da kavga esnasında kalp krizi geçiren 15 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 20:06 Güncelleme: 12.06.2025 - 20:06
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        Bolu'da kavga esnasında kalp krizi geçiren çocuk hayatını kaybetti
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        Bolu'da kavga esnasında kalp krizi geçiren 15 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        İddiaya göre, İsmetpaşa Caddesi'ndeki Kültür Park'ta S.Ş. (13) ile A.Ö.T. (15) henüz bilinmeyen nedenle kavga etmeye başladı. Kavga sırasında A.Ö.T. bir anda fenalaşarak yere düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen A.Ö.T, kaldırıldığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olaya ilişkin S.Ş. ve arkadaşı E.Y. (14) gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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