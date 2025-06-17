JAK timleri, gölün yüzeyinde açtıkları Türk bayrağıyla jandarmanın 186. yılını kutladı

Timler, daha sonra park içerisinde yer alan Konuk Evi'nin ön kısmındaki yeşil alana da Türk bayrağı yerleştirdi.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Bolu Gölcük Tabiat Parkı’ndaki gölde Türk bayrağı ve pankart açtı.

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