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        JAK timleri, gölün yüzeyinde açtıkları Türk bayrağıyla jandarmanın 186. yılını kutladı

        Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Bolu Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölde Türk bayrağı ve pankart açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 11:53 Güncelleme: 17.06.2025 - 11:53
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        JAK timleri, gölün yüzeyinde açtıkları Türk bayrağıyla jandarmanın 186. yılını kutladı
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        Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Bolu Gölcük Tabiat Parkı’ndaki gölde Türk bayrağı ve pankart açtı.

        Tabiat parkında bulunan göle giren ekipler, suyun üzerinde Türk bayrağı ve kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan pankartı açtı.

        Timler, daha sonra park içerisinde yer alan Konuk Evi'nin ön kısmındaki yeşil alana da Türk bayrağı yerleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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