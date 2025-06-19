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        Bolu'da zararlı kahverengi kokarcayla mücadele için samuray arılar doğaya salındı

        Bolu Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Ar, tarımsal ürünlere zarar veren kahverengi kokarcayla biyolojik mücadele kapsamında 5 bin "samuray arı"nın doğaya bırakıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 15:57 Güncelleme: 19.06.2025 - 15:57
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        Bolu'da zararlı kahverengi kokarcayla mücadele için samuray arılar doğaya salındı
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        Bolu Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Ar, tarımsal ürünlere zarar veren kahverengi kokarcayla biyolojik mücadele kapsamında 5 bin "samuray arı"nın doğaya bırakıldığını bildirdi.

        Ar, AA muhabirine, kahverengi kokarca böceğinin yayıldığı ülkelerde önemli ekonomik kayıplara yol açtığını belirterek, bu zararlıyla etkin mücadele yürütüldüğünü ifade etti.

        "Kahverengi kokarca, fındık başta olmak üzere elma, armut, şeftali ve kayısı gibi meyveler ile biber, domates, mısır ve çeltik gibi pek çok üründe ciddi zarara neden olabilen bir tür." diyen Ar, samuray arılarının, Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü ve Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından üretildiğini aktardı.

        Ar, kente gönderilen 5 bin adet samuray arının, riskli bölgeler olarak belirlenen Mudurnu, Göynük ve Mengen ilçelerinde hem ormanlık alanlara yakın hem de biyoteknik mücadele kapsamında daha önce feromon tuzaklarının yerleştirildiği yerlere salındığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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