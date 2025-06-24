Bolu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Olayla ilgili B.K, H.K. (48) ve M.G. (35) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Durdurulan otomobilde, dedektör köpek "Pako"nun da katılımıyla yapılan aramada, aracın direksiyon altına gizlenmiş halde 102,88 gram kokain ele geçirildi.

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