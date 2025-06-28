GÜNCELLEME 2 - Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Merkez Mahallesi Çatacık köyü ve Sünnet Gölü mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, Göynük Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile hava araçları sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, yaklaşık 7 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, X hesabından yaptığı açıklamada, bugün saat 15.29 sıralarında başlayan yangının, fedakarca görev yapan ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Valilikten yapılan açıklamada da çalışmalara 4 helikopter, 7 ilk müdahale aracı, 22 arazöz, 1 merdivenli söndürme aracı, 6 su ikmal aracı ve su tankeri, 24 diğer araç ve 8 iş makinesinin (2 dozer, 5 greyder, 1 treyler) katıldığı, itfaiye, 112 Acil Sağlık, jandarma ekipleriyle 183 personelin sahada görev yaptığı kaydedildi.