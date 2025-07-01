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        Esenler Erokspor, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor

        Trendyol 1. Lig takımlarından Esenler Erokspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 13:01 Güncelleme: 01.07.2025 - 13:05
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        Esenler Erokspor, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor
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        Trendyol 1. Lig takımlarından Esenler Erokspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.

        Abant yolu üzerindeki bir tesiste 23 futbolcuyla kampa giren yeşil-sarılı ekip, teknik direktör Osman Özköylü gözetiminde günde çift idman yaparak sezona hazırlanıyor.

        Özköylü, AA muhabirine, Bolu kampında şu ana kadar tam anlamıyla istedikleri kadro sayısına ulaşamadıklarını, kiralık gelen, altyapıdan alınan, yeni transferler ve geçen sezondan oyuncularla 23 kişinin bulunduğunu belirtti.

        Transferlerin devam edeceğini belirten Özköylü, "Önemli bir yarışın içerisinde yer almak, Süper Lig'e çıkma yarışının içinde olmak istiyoruz. Bu anlamda iyi transferler yaptık. Transferlerin devamını getirerek kadromuzu daha da güçlendirmek istiyoruz." dedi.

        Özköylü, sonradan takıma katılacak oyuncular olabileceğini aktararak, "Bu anlamda homojen bir gurupla çalışamıyoruz. Herkesle aynı anda başlayamadık. Birçok oyuncumuzun antrenman anlamında problemleri var. 5 Temmuz'a kadar olan kampımızı ön hazırlık, adaptasyon olarak geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Yine 10 takım arasında yarış olacak diye düşünüyorum."

        Yeni sezon öncesinde takımlarda hareketliliğin görülmediğini söyleyen Özköylü, şöyle devam etti:

        "Süper Lig'den düşen takımların ne yapacağı, nasıl yol izleyeceği henüz belli değil. Alttan gelen takımların bu anlamdaki durumları ne olacak bilmiyoruz. Yine 10 takım arasında yarış olacak diye düşünüyorum. Çok kopmaların olmadığı bir yarış olabilir yine. Geçen seneden hazır kadrosu olan, daha fazla oyuncuyla başlayan takımların daha avantajlı olacağını düşünüyorum. Bu konuda üst seviyede değiliz. Geçen sezondan 7 oyuncumuz kaldı. Bu oyunculara ilave oyuncular aldık, almaya devam edeceğiz."

        Özköylü, sahada iyi oynayan, iyi mücadele eden, hedefi olan güçlü bir takım oluşturmaya çalışacaklarını anlattı.

        Bolu kampının 1 Ağustos'a kadar süreceğini bildiren Özköylü, 4-5 hazırlık maçı oynayacaklarını, bunlardan birini, bakımı biterse kendi stadyumlarında veya başka bir stadyum ortamında lig maçı havasında oynamak istediklerini dile getirdi.

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