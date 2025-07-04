Bolu'da yangın çıkan cami lojmanında hasar oluştu

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevler büyümeden söndürüldü.

Taşkesti beldesi Hemitler Mahallesi'ndeki cami lojmanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde cami lojmanında çıkan yangın hasara neden oldu.

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