Bolu'da esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı
Bolu'da üniversite öğrencileri, esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti.
Ülkü Ocakları Derneği üyesi üniversite öğrencileri, sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tepki gösterdi.
İzzet Baysal Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret eden üniversite öğrencileri, esnafa dükkanlarının camlarına asmaları için Türk bayrağı hediye etti.
Ayrıca caddede yürüyen vatandaşlara da Türk bayrağı verildi.
