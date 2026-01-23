Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Bolu'da esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı

        Bolu'da üniversite öğrencileri, esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 19:43 Güncelleme: 23.01.2026 - 19:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu'da üniversite öğrencileri, esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti.

        Ülkü Ocakları Derneği üyesi üniversite öğrencileri, sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tepki gösterdi.


        İzzet Baysal Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret eden üniversite öğrencileri, esnafa dükkanlarının camlarına asmaları için Türk bayrağı hediye etti.

        Ayrıca caddede yürüyen vatandaşlara da Türk bayrağı verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        23 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        23 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş
        Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş
        Yurtta hava sıcaklığı artacak
        Yurtta hava sıcaklığı artacak
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Avusturya'da bir inek kaşınmak için sopa kullanıyor
        Avusturya'da bir inek kaşınmak için sopa kullanıyor
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Kar esareti! Salona gidemeyince nikahları evde kıyıldı
        Kar esareti! Salona gidemeyince nikahları evde kıyıldı
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bolu'da kaçak ürünler ele geçirildi
        Bolu'da kaçak ürünler ele geçirildi
        Fatih Sultan Mehmet'in emaneti: Akşemseddin Türbesi
        Fatih Sultan Mehmet'in emaneti: Akşemseddin Türbesi
        Bolu'da yolcu otobüsünde kaçak tütün ürünleri ile elektronik malzemeler ele...
        Bolu'da yolcu otobüsünde kaçak tütün ürünleri ile elektronik malzemeler ele...
        Bolu'da hurdalığa çevrilen metruk binada çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da hurdalığa çevrilen metruk binada çıkan yangın söndürüldü
        Boluspor, Erdem Dikbasan'ı renklerine bağladı
        Boluspor, Erdem Dikbasan'ı renklerine bağladı
        Bolu'da denetimli serbestlik yükümlüleri okulları ikinci döneme hazırlıyor
        Bolu'da denetimli serbestlik yükümlüleri okulları ikinci döneme hazırlıyor