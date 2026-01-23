Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Bolu'da yolcu otobüsünde kaçak tütün ürünleri ile elektronik malzemeler ele geçirildi

        Bolu'da durdurulan yolcu otobüsünde kaçak tütün ürünleri ile elektronik malzemeler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 12:14 Güncelleme: 23.01.2026 - 12:14
        Bolu'da yolcu otobüsünde kaçak tütün ürünleri ile elektronik malzemeler ele geçirildi
        Bolu'da durdurulan yolcu otobüsünde kaçak tütün ürünleri ile elektronik malzemeler ele geçirildi.

        Bolu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde gerçekleştirilen yol kontrolünde durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı.

        Aramada, yurda yasadışı yollardan getirildiği tespit edilen 280 puro, 58 elektronik sigara, 11 termos, 6 saç düzleştirici ve kulaklık, 4 lazer epilasyon cihazı ve elektrikli dikey süpürge, 3 su ısıtıcısı, 2 el feneri, elektronik sigara kiti makinası, tablet ve 1 saç şekillendirici ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

