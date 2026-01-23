Bolu'da hurdalığa çevrilen metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Bolu'da metruk binanın giriş katında oluşturulan hurdalıkta çıkan yangın, söndürüldü. Sümer Mahallesi Şehit Hüseyin Karakaya Sokak üzerinde bulunan metruk binadan duman çıktığını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Metruk binanın giriş katında oluşturulan hurdalıkta çıktığı belirlenen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.