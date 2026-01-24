Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Bolu'da asayiş

        Bolu'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 15:13 Güncelleme: 24.01.2026 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da asayiş
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Gölcük Bulvarı üzerinde İ.E. idaresindeki E.H. 840 plakalı otomobil ile İ.İ. yönetimindeki 14 NA 087 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, İ.İ'nin kullandığı otomobilde bulunan M.R. yaralandı, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı vatandaş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

        - Çalınan motosiklet 5 sokak ötede bulundu

        Bolu'da gece saatlerinde çalınan motosiklet, 5 sokak ötedeki eski araçların park edildiği arazide bulundu.

        Semerkant Mahallesi Semerkant Caddesi'nde yaşayan E.B, akşam saatlerinde evinin önüne park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletin bulunması için çalışma başlattı.

        Araştırmada motosiklet, çalındığı yerden yaklaşık 5 sokak uzaklıktaki Mürteza Bey Sokak üzerindeki eski araçların park edildiği arazide terk edilmiş halde bulundu.

        Motosikleti sahibine teslim eden polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
        Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        "Kendine gel" çıkışı
        "Kendine gel" çıkışı
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Yaşlılarda kronik susuzluk demansa neden olabiliyor
        Yaşlılarda kronik susuzluk demansa neden olabiliyor
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Çaldıkları motosikleti çalıştıramayan hırsızlar zarar verip bıraktı
        Çaldıkları motosikleti çalıştıramayan hırsızlar zarar verip bıraktı
        Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı
        Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı
        İzzet Baysal Devlet Hastanesinin Merkez Ünitesine bağlı birimleri Köroğlu Ü...
        İzzet Baysal Devlet Hastanesinin Merkez Ünitesine bağlı birimleri Köroğlu Ü...
        Bolu'da esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı
        Bolu'da esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı
        Bolu'da kaçak ürünler ele geçirildi
        Bolu'da kaçak ürünler ele geçirildi
        Fatih Sultan Mehmet'in emaneti: Akşemseddin Türbesi
        Fatih Sultan Mehmet'in emaneti: Akşemseddin Türbesi