İzzet Baysal Devlet Hastanesinin Merkez Ünitesine bağlı birimleri Köroğlu Ünitesinde hizmet verecek

İzzet Baysal Devlet Hastanesinin Merkez Ünitesine bağlı birimleri, 2 Şubat'tan itibaren Köroğlu Ünitesinde hizmet vermeye başlayacak.



Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünite bünyesinde sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin düzenleme yapıldığı belirtildi.



Bu kapsamda Merkez Ünite Acil Servisi ile Merkez Ünite bünyesinde faaliyet gösteren poliklinikler ve Sağlık Kurulu hizmetlerinin, 2 Şubat'tan itibaren İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde sunulmaya başlanacağı kaydedildi.



