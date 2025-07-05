Bolu'da elinde köstebek tabancası patlayan kişi yaralandı
Bolu'nun Mengen ilçesinde tarlasını zarar veren kemirgenlerden korumak için tuzak hazırlayan kişi, köstebek tabancasının elinde patlaması sonucu yaralandı.
Bolu'nun Mengen ilçesinde tarlasını zarar veren kemirgenlerden korumak için tuzak hazırlayan kişi, köstebek tabancasının elinde patlaması sonucu yaralandı.
Gökçesu beldesi Turan köyünde yaşayan E.K. (70), tarlasındaki köstebekleri avlamak için tuzak hazırladığı esnada kullandığı köstebek tabancası elindeyken patladı.
Patlama nedeniyle yaralanan E.K, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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