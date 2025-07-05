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        Bolu'da elinde köstebek tabancası patlayan kişi yaralandı

        Bolu'nun Mengen ilçesinde tarlasını zarar veren kemirgenlerden korumak için tuzak hazırlayan kişi, köstebek tabancasının elinde patlaması sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 09:12 Güncelleme: 05.07.2025 - 09:12
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        Bolu'da elinde köstebek tabancası patlayan kişi yaralandı
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        Bolu'nun Mengen ilçesinde tarlasını zarar veren kemirgenlerden korumak için tuzak hazırlayan kişi, köstebek tabancasının elinde patlaması sonucu yaralandı.

        Gökçesu beldesi Turan köyünde yaşayan E.K. (70), tarlasındaki köstebekleri avlamak için tuzak hazırladığı esnada kullandığı köstebek tabancası elindeyken patladı.

        Patlama nedeniyle yaralanan E.K, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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